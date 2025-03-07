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Osmaniye'de trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 2 otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada üç kişi hayatını kaybederken dört kişide yaralandı.

Kaza Kadirli Osmaniye Kadirli yolu Karabacak Köyü civarında meydana geldi. Mustafa Kevük yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Erkan D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilde çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine Sağlık İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Erkan D'nin kullandığı otomobilde bulunan eşi Tuğba D., çocukları M.i.D. ve E.A.D. ile Mustafa Kevük yönetimindeki otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Mahmut Kevük yaralandı.

Kazada yolcu olarak bulunan Mahmut Kevük'ün olay yerinde hayatını kaybederken, Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Kevük ile Tuğba Doğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Osmaniye'de trafik kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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