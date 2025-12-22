Haberler

Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Olay, Kadirli-Osmaniye kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli- Osmaniye kara yolu Tatarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Tatarlı köyü kavşağında 80 LP 814 plakalı araç ile 31 ARN 937 plakalı araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan ve yaralanan 3 kişi itfaiyenin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Erdal Babür, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

