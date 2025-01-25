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Osmaniye'de Ticari Taksiden 5 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

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Osmaniye'de narkotik ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları ticari takside yaptıkları aramada 5 kilogram 50 gram skunk uyuşturucusu ele geçirdi. Üç kişi tutuklandı.

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada 5 kilogram 50 gram skunk ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine uygulama noktasında bir ticari taksiyi durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile otomobilde yaptığı aramada arka kapı döşemesinin altında saklanmış 5 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Uğur B., Serhat G. ve Abbas K. "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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