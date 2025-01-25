Osmaniye'de Ticari Taksiden 5 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada 5 kilogram 50 gram skunk ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine uygulama noktasında bir ticari taksiyi durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile otomobilde yaptığı aramada arka kapı döşemesinin altında saklanmış 5 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Uğur B., Serhat G. ve Abbas K. "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı. - OSMANİYE