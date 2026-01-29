Haberler

Osmaniye merkezli 'Gölge Ağı' operasyonunda 10 telefon dolandırıcısı tutuklandı

Osmaniye merkezli 'Gölge Ağı' operasyonunda, 10 şüpheli, yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla tutuklandı. Şüphelilerin, vatandaşları dolandırmak için telefonla aradıkları ve çeşitli bahanelerle para talep ettikleri belirlendi.

Osmaniye merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen 'Gölge Ağı' isimli operasyonda, yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin ülke genelinde 25 ilde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kan bağışı yapan kişiler ya da onların yakını olarak tanıttıkları, ardından araç arızası gibi bahanelerle para talep ettikleri belirlendi. Mağdurların, yönlendirilen IBAN numaralarına para göndermesiyle dolandırıldıkları tespit edildi.

58 mağdurun başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için 23 Ocak'ta Osmaniye merkezli olmak üzere İzmir'de 5, Manisa'da 9 olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Ş.Ş. ile birlikte A.G., İ.P., A.Y., O.U., B.Ö., M.D., Ö.T., A.Y.K. ve İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

45 bin 128 kişiye ait kişisel veri, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 30 bin TL nakit para, banka kartları ile çok sayıda GSM hattı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASAK verilerine göre, suç örgütünün yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
