Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 53 kişi hastaneye başvurdu

Osmaniye'de bir işletmenin şubelerinden satın alınan tatlıları tükettikten sonra rahatsızlanan 53 kişi hastanelik oldu. 25 kişi taburcu edilirken, 28'inin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte faaliyet gösteren bir işletmenin şubelerinden temin edilen pasta ve kremalı tatlı ürünlerinin tüketilmesinin ardından bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmenin şubeleri ile imalathanesinde gerekli denetimlerin yapıldığı, ürünlerden alınan numunelerin laboratuvar incelemesi için gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Olaydan etkilendiği değerlendirilen 53 kişiden 25'i tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 28 kişinin tedavisine sağlık kuruluşlarında devam edilmektedir. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Olaya ilişkin süreç, ilgili kurumlarımız tarafından bütün yönleriyle ve hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı