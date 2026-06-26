Haberler

Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 53 kişi hastaneye başvurdu

Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 53 kişi hastaneye başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de bir işletmenin şubelerinden alınan pasta ve kremalı tatlıları tüketen 53 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 25 kişi taburcu edilirken, 28 kişinin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Osmaniye'de bir işletmenin şubelerinden satın alınan tatlıları tükettikten sonra rahatsızlanan 53 kişi hastanelik oldu. 25 kişi taburcu edilirken, 28'inin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte faaliyet gösteren bir işletmenin şubelerinden temin edilen pasta ve kremalı tatlı ürünlerinin tüketilmesinin ardından bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmenin şubeleri ile imalathanesinde gerekli denetimlerin yapıldığı, ürünlerden alınan numunelerin laboratuvar incelemesi için gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Olaydan etkilendiği değerlendirilen 53 kişiden 25'i tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 28 kişinin tedavisine sağlık kuruluşlarında devam edilmektedir. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Olaya ilişkin süreç, ilgili kurumlarımız tarafından bütün yönleriyle ve hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi

Korkulan oldu! ABD ordusu, İran'a saldırı başlattı
Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı

Efsane ikiliyi ölüm ayırdı: "Sultan" acı habere dayanamadı
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları

İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu
AK Parti'ye dönen Rasim Arı: Yakamızdaki al bayraklı rozette değişiklik yok

AK Parti'ye geçen başkandan ilk sözler: Rasim aynı Rasim

Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi

Ahbap'a yapılan deprem bağışları gündemdeydi, Haluk Levent tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi

Erdoğan'ın torunu mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

Ibrahimovic'ten Türkiye'yi küçümseyici yorum
Senegal Irak'ı sahaya çıktığına pişman etti

Irak'ı sahaya çıktığına pişman ettiler