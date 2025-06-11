Osmaniye'de Tartışma Kanlı Bitti: Bıçakla Yaralanan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tartışma sonucu bıçakla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. N.A., S.Y.'ya bıçakla saldırdıktan sonra polise teslim edildi ve tutuklandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İrfanlı Mahallesi'nde N.A. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce N.A., üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek S.Y.'ya saldırdı. Bıçak darbelerinden kurtulmak isteyen S.Y. kaçarken şüpheli onu bir süre kovalamadı. Vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazlada büyümeden önlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından S.Y. götürüldüğü hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan N.A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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