Osmaniye'de 3 gündür devam eden yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi ve çevresinde üç gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Düziçi ilçesinde bulunan Karasu Şelalesi ve Sabun Çayı'nın debisi yükselirken, bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Yeni Farsak köyü, Hodu Yayla Mahallesi ile Kahramanmaraş bağlantısını sağlayan grup yolunun Üçoluk mevkisinde dağdan kopan tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları yola savruldu. Dev kayalar nedeniyle yol tamamen trafiğe kapanırken, olay sırasında yolda araç bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine Osmaniye İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle başlatılan çalışmaların, olumsuz hava şartlarına rağmen aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, bölgede yağış ve fırtınanın aralıklarla devam ettiğini belirterek, heyelan ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. - OSMANİYE