Osmaniye'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Dumanlı Yaylası'ndan ilçe merkezine doğru seyir eden Nihat G. idaresindeki 01 AUD 078 plakalı otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. Otomobilden motor bölümünden çıkan alevleri fark eden Nihat G. otomobili emniyetli bölgeye çekerek ailesini indirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. - OSMANİYE