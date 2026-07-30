Osmaniye’de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli altında bulunan eski yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı