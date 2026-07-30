Haberler

Osmaniye’de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye’de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli altında bulunan eski yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın

9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı! Herkese bu mesaj gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
'Bunun da kaçağı olur mu?' demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi

"Bunun da kaçağı olur mu?" demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi
'7 oyuncu aldım kimse görmesin' deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı

"7 oyuncu aldım kimse görmesin" deyip maçın kayıt altına alınmasını yasakladı
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!
Husumetlilerine ateş açtı, yoldan geçen başkasını öldürdü

Daha 19 yaşında! Hasımlarına sıktı, olan yoldan geçen adama oldu
AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak

AK Parti 25’inci kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik