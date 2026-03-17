Osmaniye'de kontrolden çıkan tır çaya düştü, sürücü hayatını kaybetti
Osmaniye'de kontrolden çıkan karton yüklü tır, yol kenarındaki Hamıs Çayı'na düşerek sürücüsü Mustafa Canik'in hayatını kaybetmesine sebep oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Osmaniye gişelerinin yaklaşık 5 kilometre ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karton yüklü tır henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarından Hamıs Çayı'na düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü Mustafa Canik'in (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE