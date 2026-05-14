Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çıkış yaparak sola dönüş yapan Emrah S. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü Emrah S. ise yaralıyı kendi aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - OSMANİYE

