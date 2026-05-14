Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Osmaniye'de ara yoldan çıkış yapan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çıkış yaparak sola dönüş yapan Emrah S. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü Emrah S. ise yaralıyı kendi aracıyla hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
