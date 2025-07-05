Osmaniye'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi D-400 Karayolu üzerindeki Kanlı Geçit mevkiinde, bugün sabah saatlerinde bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE