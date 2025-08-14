Osmaniye'de orman yangınında yaralanan gönüllü hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için yangın bölgesine gönüllü giden uçurumdan devrilen arazözün içerisinde yaralanan Ali Tekerek (51) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Hasanbeyli ilçesine bağlı Karayiğit köyünde çıkan orman yangınına müdahale için giden arazözün uçuruma devrilmesi sonucu orman personeli Adem Nazım Demirel'in şehit olmuş, 5 kişide yaralanmıştı. Kazada yaralanan sürücü Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın bölgesine ekiplerle birlikte yangınla müdahale çalışmalara gönüllü olarak katıldığı sırada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Tekerek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve dört çocuk babası olan Ali Tekerek'in vefatı, ailesini ve tüm köy halkını derin yasa boğdu. Tekerek'in cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün ikindi namazına müteakiben Karayiğit köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek. - OSMANİYE