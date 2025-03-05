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Osmaniye'de Orman Yangını Zamanında Söndürüldü

Osmaniye'de Orman Yangını Zamanında Söndürüldü
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Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yenifarsak Mahallesi Fındık mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler hızla müdahale etti. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 2 pikap ve 15 personel ile müdahale edildi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 1 dekar alan zarar gördü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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