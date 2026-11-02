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Osmaniye'de motosiklet kazasında Astsubay Ali Candan öldü, 1 kişi yaralandı

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Osmaniye'de motosiklet kazasında Astsubay Ali Candan öldü, 1 kişi yaralandı
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Osmaniye'de gece saatlerinde motosikletin refüje çarpması sonucu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Osmaniye'de görev yapan 25 yaşındaki Astsubay Ali Candan olduğu belirlendi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de görev yapan 25 yaşındaki Astsubay Ali Candan motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 AOC 628 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden kişinin, Burdur nüfusuna kayıtlı ve Osmaniye'de görev yapan 25 yaşındaki Astsubay Ali Candan olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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