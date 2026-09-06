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Kadirli'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kadirli'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkarak bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kadirli-Karatepe karayolu Söğütlüdere Köyü Kaleler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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