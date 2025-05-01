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Osmaniye'de Mazot Yüklü Tanker Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Osmaniye'de Mazot Yüklü Tanker Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle mazot yüklü bir tanker devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde mazot yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçe ilçesi İmamlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın K. idaresindeki 73 SV 916 plakalı mazot yüklü tanker, havanın yağışlı olması nedeniyle devrildi. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve trafik ekipleri yola akan mazot nedeniyle başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kazada ağır yaralanan tır sürücüsü olay yerinde sağlık ekipleri tarafından Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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