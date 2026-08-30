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Bahçe'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı

Bahçe'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 4 Yaralı
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Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kontrolden çıkarak yan yatan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 Karayolu Bahçe rampası Arıcaklı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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