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Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Devrildi, 2 Yaralı

Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Devrildi, 2 Yaralı
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Kadirli ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Araçta sıkışan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Adana kara yolunun 10'uncu kilometresinde Aydınlar köyü yakınında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 80 UP 994 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan Güler Genç ve Sema Genç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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