Osmaniye'de Kaçak Alkol Operasyonu: 44.5 Litre Ele Geçirildi

Osmaniye polis ekipleri tarafından bir işyerine yapılan operasyonda 44.5 litre gümrük kaçağı alkol yakalandı. Operasyonda1 kişi tutukladı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sahte kaçak alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Merkez Fakıuşağı Mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada 19 şişe gümrük kaçağı viski, 20 şişe gümrük kaçağı rakı, 5.5 litre el yapımı alkol olmak üzere toplam 44.5 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Murat K. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE