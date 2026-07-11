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Osmaniye'de HUZUR-80 uygulaması: Bin 521 personelle geniş çaplı denetim

Osmaniye'de HUZUR-80 uygulaması: Bin 521 personelle geniş çaplı denetim
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Osmaniye'de vatandaşların huzur ve güvenliği için başlatılan HUZUR-80 uygulamasında bin 521 personel, 166 ekip ve 82 noktada denetim yapıldı. Vali Serdengeçti, uygulamanın kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Osmaniye'de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlenen HUZUR-80 Asayiş Uygulaması başlatıldı.

Uygulama kapsamında Emniyet ve Jandarma ekiplerinden oluşan bin 521 personel, 166 ekip ile 82 farklı uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Çalışmalara 5 drone ve 2 dedektör köpek de destek verdi. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının tam koordinasyon içerisinde görev yaptığını belirterek, uygulamanın aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ile silah, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Vali Serdengeçti paylaşımında, "Osmaniye'mizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız." ifadelerine yer verdi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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