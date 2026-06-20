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Osmaniye'de güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu şantiyede hayatını kaybetti

Osmaniye'de güvenlik görevlisi, nöbet tuttuğu şantiyede hayatını kaybetti
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hızlı tren şantiyesinde görev yapan 54 yaşındaki güvenlik görevlisi Yılmaz Çiller, otomobilinin içinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Çiller'in ölüm nedeninin otopsi sonrası netleşeceği belirtildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi Payamlı mevkisinde bulunan hızlı tren şantiyesinde görev yapan güvenlik görevlisi, otomobilinin içerisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, hızlı tren şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 54 yaşındaki Yılmaz Çiller, sabah saatlerinde nöbet tuttuğu alanda park halindeki otomobilinin içerisinde hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evli ve iki çocuk babası olan Yılmaz Çiller'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Çiller'in ölümünün ardından Cumhuriyet Savcılığı ile olay yeri inceleme ekipleri şantiyede çalışma başlattı. İlk değerlendirmelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak inceleme ve otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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