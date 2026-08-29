Osmaniye'de Polis Memuru Şemsettin Kalkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Osmaniye'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Polis Memuru Şemsettin Kalkan için Fakıuşağı Ek Emniyet Hizmet Binası'nda cenaze töreni düzenlendi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Şemsettin Kalkan, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kalkan için düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Mesai arkadaşları Kalkan'ın tabutunu hep birlikte omuzladı.

-"Onunla gurur duyuyorum"

Törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, Kalkan'ın eşi Remziye Kalkan'a Türk bayrağı takdim etti. Bayrağı teslim alan Remziye Kalkan, "Ben bunu hep kalbimde taşıyacağım. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Duaların ardından Şemsettin Kalkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı