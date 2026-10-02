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Osmaniye'de gürültülü egzoz kullanan motosiklet sürücüsüne 16 bin TL ceza uygulandı

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Osmaniye'de gürültülü egzoz kullanan motosiklet sürücüsüne 16 bin TL ceza uygulandı
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Osmaniye'de gürültülü egzozla çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası uygulandı. 1 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'nda takibe alınan motosiklette mevzuata aykırı egzoz bulunduğu için araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Osmaniye'de gürültülü egzozla çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim günü saat 02.00 sıralarında Musa Şahin Bulvarı'nda gürültülü egzozla seyreden motosikleti takibe aldı. Motorize ekipler tarafından Fakıuşağı Mahallesi Korkut Ata Kavşağı'nda durdurulan motosiklette yapılan kontrolde, mevzuata aykırı egzoz bulunduğu belirlendi.

Sürücüye 16 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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