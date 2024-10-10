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Osmaniye'de Genç, Son Sigaram Dediği An Balkondan Atladı

Osmaniye'de Genç, Son Sigaram Dediği An Balkondan Atladı
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Kadirli ilçesinde 29 yaşındaki A.Ö.'nün intihar girişiminde bulunduğu anlar kameraya yansırken, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.Ö.'nün cenazesi toprağa verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 'bu son sigaram' deyip üçüncü kattan atlayan genç hayatını kaybetti. Gencin balkondan atladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşandı. 29 yaşındaki A.Ö. isimli gencin intihar için evinin 3'üncü katındaki balkona çıktığını görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evli ve 2 çocuk babası A.Ö.'yü ikna edip intihardan vazgeçirmeye çalıştı ancak A.Ö. kendisini ikna için konuşan müzakereci polise, "Bu son sigaram komiserim ama ben bu ölümü hak etmedim" diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı. Düşerken mahalleden geçen elektrik tellerine takılıp yere çakılan A.Ö.'nün, olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşadığı belirlendi. Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç, hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. A.Ö., bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Kadirli ilçesi Tapu Tepesi mezarlığında toprağa verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik osmaniye Kadirli 3-sayfa Yaşam

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