Osmaniye'de Depremzedeler İçin Yıkım Kararı Alınan Bina, Tek Dokunuşla Yıkıldı

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, mahkeme kararıyla yıkım sürecine giren 11 katlı bina, iş makinesinin tek bir dokunuşuyla devrildi. Yıkım sırasında iş makinesinin üzerine düşen parçalar şans eseri operatöre zarar vermedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de hasar alan bir bina, iş makinesinin tek bir dokunuşuyla yıkıldı. Yıkılan binadan kopan parçalar iş makinesinin üzerine düştü şans eseri operatöre bir şey olmadı.

6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de en fazla yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi'ndeki 11 katlı Berker Apartmanı için mahkeme tarafından verilen süre içinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı alındı. Yoğun güvenlik önlemi alınarak yıkıma başlanılan binanın iş makinesinin tek bir dokunuşuyla yıkıldı. Yıkılan binadan kopan parçalar kepçenin üzerine düştü şans eseri kepçe operatörünü bir şey olmadı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
