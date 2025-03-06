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Osmaniye'de Depremzede Konteyner Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

Osmaniye'de Depremzede Konteyner Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi
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Osmaniye'de Ahlat Konteyner Kent'te bir depremzedenin yaşadığı konteyner, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Osmaniye'de depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Düziçi ilçesi Bostanlar Köyü Hacı İbişler Mahallesindeki Ahlat Konteyner Kent'te meydana geldi. Depremzede Adem Yalman'ın yaşadığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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