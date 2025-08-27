Osmaniye'de Çalınan Otomobil Kahramanmaraş'ta Bulundu, İki Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'de Çalınan Otomobil Kahramanmaraş'ta Bulundu, İki Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çalınan otomobil, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Kahramanmaraş'ta bulundu. Olayla ilgili olarak yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Olay, 24 Ağustos 2025 günü saat 15.00 sıralarında Düziçi ilçesine bağlı Yenifarsak köyünde meydana geldi. B.H. (32) isimli vatandaşa ait 34 PKC 35 plakalı Tofaş marka otomobil çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, yürütülen çalışmalar sonucunda otomobil hırsızlığını D.B. (21) ve M.K. (25) isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü köyünde yakalandı. Oto tamir ve kaporta işleriyle uğraştıkları öğrenilen şahısların, çaldıkları aracı parçalara ayırdıkları ve bazı parçaları satmaya hazırlandıkları belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından otomobil ve sökülen parçalar sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan D.B. ve M.K., Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

