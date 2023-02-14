Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı

Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Osmaniye'nin merkez Adnan Menderes Mahallesi'nde deprem sonrası kurulan çadır kentte korku dolu anlar yaşandı. Çadırlardan birinde küçük tüpün patlaması sonrası yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına bölgedeki güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir çadırın yandığı ikisinin de zarar gördüğü yangın söndürüldü.

UCUZ ATLATILDI

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı öğrenildi.