Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'de çadır kentte tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Osmaniye'nin merkez Adnan Menderes Mahallesi'nde deprem sonrası kurulan çadır kentte korku dolu anlar yaşandı. Çadırlardan birinde küçük tüpün patlaması sonrası yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına bölgedeki güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Bir çadırın yandığı ikisinin de zarar gördüğü yangın söndürüldü.

UCUZ ATLATILDI

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı öğrenildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title