Osmaniye'de bıçaklı kavga: 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düziçi ilçesi, Atatürk ve Demokrasi Meydanı'nda çay içen gruptakiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Halil.K, Hasan.K. ve Ahmet.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olduğu öğrenilen Hasan.K. ve Ahmet.K., Adana'daki Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kaçan şahıslar, polis ekipleri tarafından Bostanlar köyünde bulunan ikametlerinde yakalandılar. Hacı Şakir A. ve Mikail A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - OSMANİYE