Osmaniye'de Ahşap Evde Yangın: 1 Yaralı

Osmaniye'de Ahşap Evde Yangın: 1 Yaralı
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Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyü Akpınar Mahallesi'nde çıkan yangında 1 kişi hafif yaralanırken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi üzerinde inceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 1 kişi hafif yaralanırken ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kadirli'ye bağlı Koçlu köyü Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dede Avluk'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Dede Avluk hafif yaralanırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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