10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, meydandan Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak alt geçide düştü.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazanın Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen otomobil hurdaya dönerken sürücü ile yanında yolcu bulunun 2 kişi de sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

3 YARALI

Kurtarma ekiplerinin desteği ile otomobilin içerisinden çıkarılan 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.