10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - 3. Sayfa
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Osmaniye'de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak alt geçide düştü. Araçta sıkışan kişiler itfaiye tarafından kurtarılırken, olayda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Alt Geçidi'nde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, meydandan Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak alt geçide düştü.

10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazanın Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen otomobil hurdaya dönerken sürücü ile yanında yolcu bulunun 2 kişi de sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

3 YARALI

Kurtarma ekiplerinin desteği ile otomobilin içerisinden çıkarılan 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - 3. Sayfa

Musa Şahin Bulvarı, Devlet Bahçeli, Otomobil, Osmaniye, 3. Sayfa, Haberler

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