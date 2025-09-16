Haberler

Osmangazi Tüneli'nde Gerçekleştirilen Acil Durum Tatbikatı

Bilecik-İstanbul karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli'nde yapılan acil durum tatbikatı, senaryo gereği meydana gelen kaza ile ekiplerin müdahalesini simüle etti. AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri tatbikatta yer aldı.

Bilecik- İstanbul karayolu üzerinde yer alan Osmangazi Tünelinde yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Bilecik'te D-650 karayolu Osmangazi Tüneli'nde Acil Durum Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği tünel içinde bir araç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tek taraflı trafik kazası meydana geldi. AFAD ve UMKE ekipleri olaya müdahale ederek kazada yaralanan 2 kişiyi sedye ile taşındı. Ayrıca jandarma, polis ve itfaiye ekiplerince hazırda bulunduğu tatbikat gerçeği aratmadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
