Osmancık'ta Tarlada Yangın: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti
Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Danişment köyünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın tarlanın bir bölümünde maddi hasara yol açarken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı bir köyün kırsalında bir tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Danişment köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir belirlenmeyen bir nedenle yangın başladı. Tarladan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmancık itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı.Yangında tarlanın bir bölümünde maddi hasar meydana gelirken ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

