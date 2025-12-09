Haberler

Çorum'da akılalmaz olay: Eline ne geçtiyse yola fırlattı

Çorum'da akılalmaz olay: Eline ne geçtiyse yola fırlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kişi, caddedeki dükkanların önündeki malzemeleri alarak yolun ortasına fırlattı ve bir marketin camını kırdı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir şahıs, caddede bulunan dükkanların önünde bulunan malzemeleri tek tek alarak yolun ortasına fırlatıp bir marketin camını kırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmancık ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 1 kişi, caddede yürürken dükkan önlerinde bulunan malzemeleri henüz belirlenmeyen bir sebeple tek tek alarak yolun ortasına fırlattı. Şahıs caddede bulunan bir marketin de camını kırdı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen esnaf, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyince olayın aslını öğrenen esnaf, şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Öte yandan, olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin caddede yürüdükten sonra bir iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Şahıs iş yerinin önünde bulunan malzemeleri tek tek alarak yola fırlatıyor. Şahıs diğer dükkanların önündeki eşyalara da zarar vererek bölgeden uzaklaşıyor.

Bölgede esnaflık yapan vatandaşlar, şahsın iş yerlerinin önündeki eşyalara zarar verdiğini, daha sonra da bölgeden uzaklaştığını söyledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

Halı saha kavgası 2 beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerlik ücretine rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title