Osmanagazi'de Mahsur Kalan Kangal Köpekleri Sahibi Kurtardı

Derede mahsur kalan kangal cinsi köpekler ekipleri harekete geçirdi

Ekipler dereye inmek için hazırlık yaparken, sahibi dereye inip köpeklerini mahsur kaldığı yerden kurtardı

Köprüde film izler gibi kurtarma operasyonu izlediler

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki derede mahsur kalan 2 kangal cinsi köpek, vatandaşların dikkatini çekince bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ekipmanlarını hazırlayıp dereye inmek için hazırlanırken, köprüden şans eseri geçen köpeklerin sahibi dereye kendi inip hayvanlarını kurtardı. O anlar kameraya yansırken, köprüdeki vatandaşlar olayı film izler gibi izledi.

Olay merkez Osmangazi ilçesi tarihi Temenyeri Köprüsü'nün bulunduğu derede yaşandı. Dere yatağındaki 2 kangal cinsi gören bölgedeki vatandaşlar, hayvanların mahsur kaldığını anlayınca 112 ekiplerine bilgi verip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri veteriner yardımıyla dereye inmek için hazırlanırken, şans eseri olay yerinden geçen bir kişi durumu merak edip ekiplerin yanına geldi. Aşağı baktığında köpeklerini gören adam, paçalarını sıvayıp dereye indi. Sahibini gören köpeklerin sevinci kameraya yansırken, cins köpeklerin sahibi mahsur kalan hayvanlarını kendi imkanlarıyla dereden çıkardı. Köprüde dizilen vatandaşlar ise kurtarma operasyonunu film izler gibi izledi.

Duyarlı vatandaşlar ise, "Burada birkaç saattir hayvanlar mahsur kalmış. Biz de itfaiye ekiplerini arayıp yardım istedik. Sağ olsunlar hemen geldiler. Köpeklerin sahibi de şans eseri buradan geçerken hayvanlarını görmüş. Kendisi dereye inip hayvanları kurtardı ama insan bu hayvanlara bir kimlik alır. Almasaydı barınağa gidecekti belki de" diye konuştu.