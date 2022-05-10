OSB'yi mesken tutan hırsızlar sanayicinin korkulu rüyası oldu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) son günlerde artan hırsızlık vakaları, fabrika ve atölye sahiplerini tedirgin ediyor.

Eskişehir OSB'de son 1 ay içerisinde hırsızlık vakalarında artış olduğu iddia edildi. Saat ayırt etmeksizin güvenlik önlemlerini aşarak fabrikalara giren hırsızlar, çok sayıda hurda ve çeşitli malzemeler çaldı. Bölgede yıllardır faaliyet gösteren fabrika sahipleri, hırsızlık vakalarında önceki dönemlere göre ciddi oranda artış yaşandığını söyledi. Geçen haftalarda mobilya fabrikasında 3 gün arayla 2 hırsızlık olayı yaşandığını belirten fabrika sahibi Ali Çelikoğlu, 150 bin TL civarında zarara uğradığını kaydetti. Öte yandan, fabrika sahipleri hırsızların genellikle daha sonra değerlendirilmek üzere mülk bahçesine toplanan hurdaları çaldıklarını aktardı.

Kaçarken arabayı fabrika sahibinin üstüne sürdüler

Eskişehir OSB'de 5 Nisan günü teşebbüs aşamasında kalan hırsızlık olayı ise fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Mesai saatleri içerisinde kendisine ait fabrikanın hurdalık bölümüne bir aracın yaklaştığını gören Arda Korkmaz, durumdan şüphelenerek hemen hurdalığa gitti. Burada 2 kişinin malzeme çalmaya çalıştığını fark eden Korkmaz, şahıslarla tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından aldıkları malzemeleri bırakarak kaçmaya çalışan şahıslar, aracı fabrika sahibi Arda Korkmaz'ın üstüne sürdü.

"Bekçimiz ve kamera sistemlerimiz var ama bir türlü yakalanamadı"

Yaşadığı hırsızlık olayıyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan mobilya fabrikası sahibi Ali Çelikoğlu, "Bizim burada 2 veya 3 gün arayla 3 kez hırsızlık oldu. Dışarda bulunan hurda, yedek parça, inşaat kalıpları, içeride ise havalandırma borularından çalınma olmuş. Biz başta çok önemsemedik ama üst üste olunca şaşırdık. Bekçimiz ve kamera sistemlerimiz var ama bir türlü yakalanamadı. Başka fabrikalarda da hırsızlık olduğunu duyuyorum. Şu anda bizim tahmini zararımız 150 bin TL civarında. Artık giden gitti noktasındayız ama devam etmesinden endişe duyuyoruz. 15 seneye yakındır buradayız, daha önce olmadı. Son 1 ayda olan oluyor. Arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Organize işi olduğunu düşünmüyorum. Ufak kamyonetlerle fabrikanın içine kadar girip, böyle bir operasyonu gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

"Kaçarken aracı üzerime sürdü"

Eskişehir OSB'deki fabrikasında 5 Nisan günü öğle saatlerinde yaşadığı hırsızlığa teşebbüs olayını anlatan fabrika sahibi Arda Korkmaz, hırsızları suçüstü yakaladığını kaydetti. Korkmaz, kısa süreli tartışma yaşadıktan sonra aldıkları malzemeleri bırakan hırsızların geldikleri aracı üstüne sürerek kaçtıklarını kaydetti. Çevredeki fabrikalarda da hırsızlık vakalarının arttığını aktaran Korkmaz, şunları söyledi:

"Fabrikanın arka kısmında yer alan çeşitli karton, strafor ve atıkların biriktiği bir alan. Burada değerli olabilecek tek şey metal hurda atıklardır. Kiloyla satılabiliyorlar. Çeşitli hurda atıkları arkada biriktiriyorum. Hurdaların eksildiğini fark ettim. Kameradan kontrol ettiğim zaman bir aracın bunları alıp gittiğini ve geliş saati olarak da iş saatini tercih ettiğini gördüm. Fabrikanın kapısı açık ve düzenli bir giriş çıkış oluyor. Yoğun bir trafik var. Beyaz bir arabayla hurdalığa yanaşarak alıp gidiyor. Ondan sonra aynı aracın geldiğini kameradan gördüm. Geldiğim zaman da inkar ettiler ama kaçtı. Kaçarken de aracı üzerime sürdü. Hırsızlık olayı 2 hafta arayla oldu ve sıklaşma olayı söz konusu. Zaten olan bir durumdu ama sayısının arttığını duyuyoruz." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa