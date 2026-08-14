Ortaca'da Kulübe Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde küçük ahşap çatılı bir kulübe çevresindeki çuvalların tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Ortaca, Dalaklı Mahallesinde küçük kulübe etrafındaki çöplerin ve saman balyasının yanması üzerine vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Ortaca İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri küçük çatı katlı kulübedeki yangını müdahale ederek çevreye yayılmasını önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı