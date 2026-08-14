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Ortaca'da Kulübe Yangını Kontrol Altına Alındı

Ortaca'da Kulübe Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde Dalaklı Mahallesi'nde bir kulübenin çevresinde bulunan çöp ve saman balyalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını önledi ve söndürdü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde küçük ahşap çatılı bir kulübe çevresindeki çuvalların tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Ortaca, Dalaklı Mahallesinde küçük kulübe etrafındaki çöplerin ve saman balyasının yanması üzerine vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Ortaca İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri küçük çatı katlı kulübedeki yangını müdahale ederek çevreye yayılmasını önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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