Ormanlık alanda uçurumdan düşen vatandaş yaralandı

Hatay'da uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye kurtardı.

Olay, Arsuz ilçesi Harlısu Mahallesi'nde ormanlık alanda yaşandı. Ormanlık alanda uçurumdan düşen E.D. isimli vatandaş yaralanarak mahsur kaldı. Yaralı şahsı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralı vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak pat patla taşındı. Bir süre patpatla taşınan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. E.D., ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı