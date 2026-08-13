Hatay'da Alzheimer Hastası Vatandaş Ormanlıkta Mahsur Kaldı, Kurtarıldı
Hatay’ın Belen ilçesinde ormanlık alanda düşerek mahsur kalan alzheimer hastası vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda düşerek mahsur kalan alzheimer hastası vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, Belen ilçesine bağlı Müftüler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede düşerek mahsur kalan alzheimer hastası vatandaşın yardımına ekipler sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmayla vatandaş bulunduğu yerden sağ salim kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşa geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı