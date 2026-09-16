Ormana ait malları izinsiniz alanlar suç üstü yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormana ait malları izinsiz şekilde alan şahsılar suç üstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak devriye sırasında, bir süredir takibi yapılan ve istiflerden usulsüz şekilde orman emvali aldığı tespit edilen şahıslar, Tekmen Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki Sarıağaç mevkiinde yakaladı. Şahısların kullandığı araçta, üretim sahalarından usulsüz olarak alındığı tespit edilen orman emvali ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araç ve ele geçirilen orman ürünleri Aksaz Orman Deposuna çekilerek muhafaza altına alındı. Yakalanan 2 şahıs hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı