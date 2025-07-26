Orman Yangınlarıyla İlgili 17 Şüpheli Tutuklandı

Orman Yangınlarıyla İlgili 17 Şüpheli Tutuklandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmalar sonucu 17 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Tunç, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve gerekli yardımların yapılacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "26 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklu bulunmaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'ın Ulus ilçesi Eldeş köyünde orman yangını sonrasında incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Tunç yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyareti hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, orman yangınları ile ilgili 17 şüphelinin tutukluğu olduğunu belirterek, "Yangından zarar gören hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli işlemleri başlattık. 26 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında çeşitli illerimizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca derhal başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklu bulunmaktadır. Soruşturmalar büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Ekiplerin çalışmalarında devam ettiğini söyleyen Tunç, "Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden çalışan tüm orman kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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