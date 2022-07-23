Orman yangınında yürek burkan görüntüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orman yangınında yürek burkan görüntüler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Orman yangınında yürek burkan görüntüler

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangınından kaçan bir kaplumbağa, bölgede güvenlik amacıyla bulunan jandarma ekiplerinin aracının altına sığındı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangınından kaçan bir kaplumbağa, bölgede güvenlik amacıyla bulunan jandarma ekiplerinin aracının altına sığındı.

Yangın bölgesinde park halinde bulunan jandarmaya ait ekip aracının altına, orman yangınından uzaklaşarak sığınan kaplumbağayı fark eden ekipler harekete geçti. Kaplumbağayı hemen aracın altından alarak soğuk su ile serinlettiler.

Kaplumbağayı elindeki su ile serinleten Faruk Yiğenoğlu, "Yangından kaçan kaplumbağayı kurtardık. İnşallah çok acil bir durumu olmadığı umudu ile bekliyoruz. Jandarma ekip aracının altına yangından kaçarak sığınan kaplumbağayı gördük ve biz de hemen onu su ile serinleterek güvenli bir bölgeye bırakıyoruz" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaplumbağa Jandarma Kozan Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title