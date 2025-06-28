Orman yangınında itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Geri çık ağabey yanacağız

Orman yangınında itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Geri çık ağabey yanacağız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Orman yangınında itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Geri çık ağabey yanacağız
Haber Videosu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp, Bilecik'e sıçrayan orman yangınında itfaiyeciler alevlerin arasında kaldı. Adeta ölüm kalım savaşının yaşandığı o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir itfaiyecinin, "Yanacağız. Geri çık ağabey yanacağız. Haydi yandık" dediği duyuldu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.

SAKARYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi. Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele sürüyor.

"GERİ ÇIK AĞABEY YANACAĞIZ"

Bölgede söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Alevleri söndürebilmek için cansiperane mücadele eden itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Adeta can pazarının yaşandığı alevlerin arasından bağıran itfaiyecilerin, "Yanacağız. Geri çık ağabey yanacağız. Haydi yandık" dediği anlar görüntüde yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Kara:

reis göster aralığını birkaç uçağını bağışla orman bakanlığına

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Davarcı:

Daha yangınları söndüremiyoruz. Yersen dünyaya meydan okuyoruz.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Galatasaray, Sara'nın bonservisini belirledi! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak

Sara'nın bonservisi belli oldu! Satılırsa Türkiye'de rekor olacak
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Meksika'da mumyalanmış 60 ceset bulundu

Onlarca cesedin halini gören ekiplerin ağzı açık kaldı
Uğurcan Çakır'dan flaş paylaşım! Önündeki kupa dikkat çekti

Ertuğrul Doğan'ın sözleri sonrası telefona sarıldı
Maradona'nın maçını yöneten Türk hakem o anıyı ilk kez anlattı

Maradona'nın maçını yöneten Türk hakem o anıyı ilk kez anlattı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı

İkinci kez dede olan ünlü isim davullu zurnalı kutlama yaptı
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.