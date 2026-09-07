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Orman yangınına müdahale eden arazöz devrildi: 2 işçi yaralandı

Orman yangınına müdahale eden arazöz devrildi: 2 işçi yaralandı
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Adana’nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden bir arazöz devrildi, kazada 2 orman işçisi yaralandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden bir arazöz devrildi, kazada 2 orman işçisi yaralandı. Yaralanan işçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, yangına müdahale ettiği sırada devrildi. Araçta bulunan 2 orman işçisi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan işçileri hastaneye kaldırdı. Devrilen arazöz ise kepçe yardımıyla bulunduğu bölgeden kurtarıldı.

Öte yandan, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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