Orman yangınına müdahale eden arazöz devrildi: 2 işçi yaralandı
Adana’nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden bir arazöz devrildi, kazada 2 orman işçisi yaralandı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden bir arazöz devrildi, kazada 2 orman işçisi yaralandı. Yaralanan işçiler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay, Karaisalı ilçesine bağlı Çorlu Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, yangına müdahale ettiği sırada devrildi. Araçta bulunan 2 orman işçisi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan işçileri hastaneye kaldırdı. Devrilen arazöz ise kepçe yardımıyla bulunduğu bölgeden kurtarıldı.
Öte yandan, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı