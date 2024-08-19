Orman yangınına giden ekiplere arılar saldırdı

BALIKESİR - Balıkesir'de bugün öğleden sonra çıkan orman yangınına giden ekipler kötü sürprizle karşılaştı. Ormanlık alanda arı kovanlarının yanması neticesinde yangını söndürmek için ormana giren itfaiye ve orman ekiplerine arılar saldırdı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Geçmiş kırsal mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. 1 yangın söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı ve 14 arazözün müdahale ettiği yangında ormana giriş yapan itfaiye ve orman ekiplerine arılar saldırdı. Kovanları yanan arıların saldırısı esnasında da yangına müdahale eden ekipler, yangını da kısa sürede kontrol altına aldı.