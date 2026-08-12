Hatay'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 915 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Hatay’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda orman içerisinde ekili 915 kök kenevir ve 39 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda orman içerisinde ekili 915 kök kenevir ve 39 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 11 Ağustos tarihinde Samandağ İlçesi Çanakoluk Mahallesinde bulunan arazide kenevir ekildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından apılan arama neticesinde; 915 kök kenevir ve 39 kilo 560 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı