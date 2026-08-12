Hatay'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 915 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda orman içerisinde ekili 915 kök kenevir ve 39 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 11 Ağustos tarihinde Samandağ İlçesi Çanakoluk Mahallesinde bulunan arazide kenevir ekildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından apılan arama neticesinde; 915 kök kenevir ve 39 kilo 560 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı