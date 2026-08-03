Haberler

Orman Genel Müdürü Karacabey, Muğla'daki yangınlarda ekiplerle sahada

Orman Genel Müdürü Karacabey, Muğla'daki yangınlarda ekiplerle sahada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla'daki orman yangınlarında söndürme ekipleriyle birlikte sahada görev aldı. Yangının sıfır noktasında alevlerle mücadele eden işçilere destek veren Karacabey, bölgeleri helikopterle havadan da denetledi. Gece boyunca yangın hatlarını dolaşarak ekiplere moral veren Karacabey, Çine Kavşit yangınında da havadan kontrol yapıp telsizle tüm çalışanlara teşekkür etti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla'da devam eden orman yangınlarında ekipleri yalnız bırakmadı. Yangının sıfır noktasında alevlerle mücadele eden yangın işçileriyle birlikte sahada görev alan Karacabey, ekiplerin çalışmalarına destek verirken, yangın bölgelerini helikopterle havadan da denetledi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla'da meydana gelen orman yangınlarında söndürme ekipleriyle birlikte sahada görev aldı. Yangın yönetim aracı ve helikopterden çalışmaları koordine eden Karacabey, alevlerin etkili olduğu bölgelerde ekiplerle birlikte yangının sıfır noktasına girerek mücadeleye destek verdi.

Geniş bir alanda etkili olan yangında ekipler, alevlerin ilerleyişini durdurmak için yoğun mücadele yürüttü. Yangının seyrine göre bazı bölgelerde karşı ateş uygulaması gerçekleştirilerek alevlerin önünün kesilmesi hedeflendi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile birlikte gece boyunca yangın hatlarını dolaşan Genel Müdür Bekir Karacabey, alevlerle göğüs göğüse mücadele eden yangın işçilerine moral ve motivasyon desteğinde bulundu. Yangınların kontrol alınmasının ardından yangın bölgesinde görev yapan ekipleri ziyaret Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, fedakar çalışmalarından dolayı ateş savaşçılarına teşekkür etti. Çine Kavşit yangınında da yangın bölgesini havadan kontrol eden Karacabey, telsizle yangın ekiplerine seslenerek alevlere karşı fedkarca çalışan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu

Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Korkutan görüntü
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Aziz başkan çıldırdı! Şampiyonluk için şimdi de o yıldızı istiyor
Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı

Süper Lig'de yeni sezonun ismi açıklandı
TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TAG Otoyolu’nda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Salah'ın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Görüntü maalesef Türkiye'den! Parkın içindeki rezilliğe bakın

Görüntü Maalesef Türkiye'den! Bu nasıl bir rezilliktir?

Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı