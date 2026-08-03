Orman Genel Müdürü Karacabey, Muğla'daki yangınlarda ekiplerle sahada

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla'da devam eden orman yangınlarında ekipleri yalnız bırakmadı. Yangının sıfır noktasında alevlerle mücadele eden yangın işçileriyle birlikte sahada görev alan Karacabey, ekiplerin çalışmalarına destek verirken, yangın bölgelerini helikopterle havadan da denetledi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla'da meydana gelen orman yangınlarında söndürme ekipleriyle birlikte sahada görev aldı. Yangın yönetim aracı ve helikopterden çalışmaları koordine eden Karacabey, alevlerin etkili olduğu bölgelerde ekiplerle birlikte yangının sıfır noktasına girerek mücadeleye destek verdi.

Geniş bir alanda etkili olan yangında ekipler, alevlerin ilerleyişini durdurmak için yoğun mücadele yürüttü. Yangının seyrine göre bazı bölgelerde karşı ateş uygulaması gerçekleştirilerek alevlerin önünün kesilmesi hedeflendi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile birlikte gece boyunca yangın hatlarını dolaşan Genel Müdür Bekir Karacabey, alevlerle göğüs göğüse mücadele eden yangın işçilerine moral ve motivasyon desteğinde bulundu. Yangınların kontrol alınmasının ardından yangın bölgesinde görev yapan ekipleri ziyaret Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, fedakar çalışmalarından dolayı ateş savaşçılarına teşekkür etti. Çine Kavşit yangınında da yangın bölgesini havadan kontrol eden Karacabey, telsizle yangın ekiplerine seslenerek alevlere karşı fedkarca çalışan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı