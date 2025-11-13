Orman Genel Müdürü Karacabey'den şehit pilot için başsağlığı mesajı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hırvatistan'da düşen söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Orman Genel Müdürü Karacabey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Genel Müdürlüğümüze ait OR-2025 kuyruk numaralı yangın söndürme uçağımız bakım faaliyeti için bulunduğu Hırvatistan Rijeka Havalimanı'ndan kalkış yapmasına müteakip saat 18.25'te hava muhalefeti sebebiyle uçak ile telsiz irtibatı kesilmiş, kaza kırıma uğrayan uçağın enkazına Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Hırvatistan Hava Kontrol Merkezi (ATC) tarafından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu elim kazada Pilotumuz Hasan Bahar şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA