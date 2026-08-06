Mersin'de Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Mersin'de bir evin önünde park halindeki otomobil yanmaya başladı, çevreden dumanları görüp gelen orman ekipleri yangını söndürdü.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Arslanlı Mahallesi'nde müstakil bir evin önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, evin önünde park halinde olan otomobil yanmaya başladı. Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye itfaiye ekibi gönderirken çevreden geçerken dumanı fark eden orman işletme müdürlüğüne bağlı arazözlü ekip müdahale etti. Yangın orman ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı